Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı kararına göre Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı.Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin bir başka kararla daha önce yapılan bazı müftü atamaları iptal edilerek yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Buna göre Hatay İl Müftülüğüne Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Ağrı İl Müftülüğüne İhsan İlhan, Adıyaman İl Müftülüğüne Mehmet Reşat Şavlı ve Erdemli İl Müftülüğüne Burhan Çakır atandı.Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Personel Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Özveren getirildi.Bakanlıkta ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı görevden alındı ve yerine Seda Şentürk atandı. Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan da görevden alınırken bu göreve Cem İ Can Deliorman getirildi.Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına Aslı Gündoğdu Aksungur atandı. Bakanlığın Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Elif Uzun Sümercan ise görevden alındı.Cumhurbaşkanlığı kararları kapsamında bazı dış temsilciliklere de yeni büyükelçiler atandı.Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Mustafa Kıbaroğlu, Gürcistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Arlı, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun ve Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes getirildi.Vakıflar Genel Müdürlüğünde I. Hukuk Müşaviri Hakan Sezgin görevden alındı.Bu kapsamda Vakıflar Meclisi Üyeliğine Mustafa Halit Çelik, I. Hukuk Müşavirliğine Yıldıray Korkmaz ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Muhammet Enes Çınar atandı.YTB BAŞKANLIĞINA ATAMAYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına aynı kurumda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Abdülhadi Turus atandı.Milli Eğitim Bakanlığında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül ile İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman görevden alındı.Bu görevlerin yerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Erdal Kılınç, İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne Aynur Gökalp Durna atandı.Ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat Nedirli ve Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Mahmut İnan getirildi.Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Halil İbrahim Güray atandı.Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz görevden alındı. Bu göreve Harun Akıllı getirildi.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Nebi Çelik atandı.Ayrıca TMO Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Tek görevden alınırken boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Uğur Erdem getirildi.Cumhurbaşkanlığı kararları kapsamında çeşitli bakanlıklarda Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.Adalet Bakanlığında İbrahim Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Ahmet Ergül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Ali Mert, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında İsmail Ceylan, Dışişleri Bakanlığında Taner Ataman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Selim Çiçek, Gençlik ve Spor Bakanlığında Mustafa Çelik, Hazine ve Maliye Bakanlığında Murat Çevik, İçişleri Bakanlığında Mustafa Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığında Arda Heb, Milli Eğitim Bakanlığında Metin Tayarer, Sağlık Bakanlığında Gökhan Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında İbrahim Kütük, Tarım ve Orman Bakanlığında Hüseyin Erbaş, Ticaret Bakanlığında Tayfun Temur ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Şakir Ünver Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi.