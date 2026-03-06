Adana’da 3 çocuk annesi, kocası tarafından öldürüldü!

Sarıçam ilçseinde 3 çocuk annesi Nesrin A., tartıştığı eşi Naim A. tarafından önce darbedilip ardından boğularak öldürüldü.Gece saatlerinde Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Mahallesi'ndeki evde, Naim A.(53) ve Nesrin A.(48) arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Naim A., eşini darbderek boğdu.Olayın ardından zanlı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak “Karımı öldürdüm” dedi ve kendisini ihbar etti. Bölgeye sevk edilen Cinayet Büro ekipleri, Naim A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Şüphelinin sorgusu sürüyor.Öldürülen Nesrin A.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.