Meteoroloji Duyurdu! Çığ Tehlikesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor.Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 16°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 14°CAz bulutluDENİZLİ °C, 18°CAz bulutluİZMİR °C, 18°CAz bulutluMUĞLA °C, 16°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CAz bulutluANTALYA °C, 19°CAz bulutluHATAY °C, 18°CAz bulutluMERSİN °C, 19°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Sivas, Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CAz bulutluKAYSERİ °C, 6°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlıKONYA °C, 13°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlıDÜZCE °C, 16°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurluKASTAMONU °C, 14°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlıZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurluParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 14°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurluSAMSUN °C, 14°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurluTOKAT °C, 9°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurluTRABZON °C, 12°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurluParçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlıKARS °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlıMALATYA °C, 10°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 4°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 15°CAz bulutluSİİRT °C, 12°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 16°CAz bulutlu