Sürücüleri Sevindiren Haber! Çifte İndirim Pompaya Yansıdı

Gece yarısı itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına indirim yapıldı. Pompaya yansıyan indirimli fiyatlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte 25 Mart Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı.Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel gelişmelerin etkisiyle değişmeye devam eden fiyatlara bu kez indirim yansıdı.Son olarak gece yarısı itibarıyla benzine 55 kuruş, motorine ise 3,72 TL indirim uygulandı.İndirimli fiyatlar pompaya yansırken, araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak etmeye başladı. İşte 25 Mart itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları…Benzin: 62.43 TLMotorin: 73.98 TLLPG: 30.49 TLBenzin: 63.41 TLMotorin: 75.12 TLLPG: 30.37 TLBenzin: 63.68 TLMotorin: 75.39 TLLPG: 30.29 TLFiyatlar bölgelere göre değişiklik göstermektedir.