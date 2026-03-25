Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 17°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 12°CÇok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 14°CÇok bulutluKOCAELİ °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMANİSA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Toroslar mevkiinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS -1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı