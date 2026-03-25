‘USS Gerald Ford’ Neden Savaştan Çekildi? Dev Uçak Gemisinde Derin Krizler Ortaya Çıktı

Bloomberg'in haberine göre, ABD Donanması'nın en gelişmiş ve en pahalı uçak gemisi 'USS Gerald R. Ford', Orta Doğu'daki görevini yarıda keserek Girit'e çekildi. Resmi gerekçe gemide çıkan yangın olsa da ortaya çıkan tablo çok daha büyük bir soruna işaret ediyor.Kızıldeniz'de İran'a karşı yürütülen operasyonlara katılan uçak gemisi, çamaşırhane bölümünde çıkan yangın sonrası bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Olayda 200'den fazla denizcinin dumandan etkilendiği bildirildi. Gemi pazartesi günü Girit'te limana yanaştı.2017 yılında yıllarca gecikmeyle teslim edilen Ford, 13,2 milyar dolarlık maliyetiyle ABD tarihinin en pahalı savaş gemisi. Ancak bu dev platform, yıllardır 'savaşa ne kadar hazır olduğu' tartışmalarıyla gündemde.ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) test ofisinin yeni değerlendirmesine göre, geminin birçok kritik sistemi hala soru işaretleri barındırıyor.Soru işareti barındıran konular arasında şunlar yer alıyor:-Savaş uçaklarını fırlatma ve geri alma sistemleri-Radar ve hedef tespit kabiliyeti-Düşman saldırısı sonrası operasyonu sürdürebilme kapasitesi-Mühimmat asansörleri ve lojistik akış sistemiPentagon'un test ofisi, geminin 'operasyonel uygunluğunu' değerlendirmek için yeterli veri olmadığını açıkça vurguladı. Üstelik bu belirsizlik, geminin tesliminden 9 yıl sonra bile devam ediyor.En dikkat çekici noktalardan biri ise Ford'un gerçek savaş koşullarında nasıl performans göstereceğinin hala net olmaması.Uzmanlara göre geminin düşman uçaklarını ve gemisavar füzeleri tespit etme, yoğun savaş temposunda sürekli iniş-kalkışları yönetme, İHA ve hızlı saldırı botlarına karşı savunma gibi hayati alanlarda ne kadar etkili olduğu belirsizliğini koruyor.2022'de yapılan testlerde bazı eksikler tespit edilmesine rağmen, bu sorunların önemli bir kısmı hala giderilmiş değil. Üstelik bazı kritik iyileştirmelerin finansmanının dahi sağlanmadığı ifade ediliyor.Bu durumun mürettebatı zorladığı ve denizcilerin zaman zaman arızalı ekipmanlarla 'idare etmek zorunda kaldığı' belirtiliyor.Pentagon'un değerlendirmesinde dikkat çeken bir diğer detay ise gemide yeterli yatak kapasitesinin olmaması.Tüm personelin barınabilmesi için en az 159 ek yatağa ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Bu açığın, gemiye yeni nesil savaş uçakları ve insansız sistemler eklendikçe daha da büyümesinden endişe ediliyor.Ford'un Ortadoğu'dan bir saldırı sonucu değil, içindeki bir yangın nedeniyle çekilmesi; ABD'nin en gelişmiş askeri platformlarının bile ne kadar kırılgan olabileceğini gözler önüne serdi.Washington yönetimi, Donald Trump döneminde İran ve Venezuela'ya karşı askeri baskıyı artırmak için bu tür dev donanma gücüne sıkça başvururken, Ford'daki sorunlar bu stratejinin sürdürülebilirliğini de tartışmaya açıyor.Tüm bu gelişmeler, ABD'nin denizlerdeki en büyük kozlarından biri olarak görülen uçak gemilerinin bile sahada beklenen mutlak gücü sağlayamayabileceğine dair soru işaretlerini büyütüyor.