Fatih'te 2 Bina Çöktü! Sokak Savaş Alanına Döndü

İstanbul'un tarihi dokusuyla bilinen Fatih ilçesi, bugün saat 12.00 sıralarında kulakları sağır eden büyük bir gürültüyle sarsıldı. Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak üzerinde bulunan bir binada, ilk değerlendirmelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki tüm binaların camları aşağı inerken, sokaktaki vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.Patlamanın etkisiyle sarsılan ana yapı, kısa süre içinde büyük bir gürültüyle çökerken bitişiğindeki binayı da beraberinde sürükledi. Biri iki katlı diğeri tek katlı olan iki yapı, saniyeler içinde devasa bir moloz yığınına dönüştü. Çevreyi kaplayan yoğun toz bulutu dağılırken, mahalle sakinleri büyük bir panikle sokağa döküldü. Görenler gözlerine inanamazken, bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yapılan açıklamada "İlk etapta doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Patlama neticesinde, yan yana bulunan biri iki katlı, diğeri tek katlı iki evde göçük oluştu. İlk belirlemelere göre göçük altında toplam 9 kişi kaldı.Kaymakamımızın koordinasyonunda AFAD, itfaiye, Fatih Belediyesi, emniyet, UMKE ve diğer kurumların iş birliğiyle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. Bir kişiye ulaşıldı ve birazdan çıkarılması bekleniyor. Diğer son hemşehrimizin de bulunması ve kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.Belirttiğim bu bilgiler, şu an itibarıyla tespit edilebilen ilk bilgilerdir. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.Arkadaşlarımız enkaz başında zor şartlar altında, dar bir alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle hem onların çalışmalarını kolaylaştırmak hem de engel olmamak adına biz de süreci buradan takip edeceğiz.Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte AFAD gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.Boşaltılması gereken binalar varsa tahliye edilecektir. Dışarıda kalan hemşehrilerimizin barınma, beslenme ve benzeri ihtiyaçları da karşılanacaktır. Bizim şu an birinci önceliğimiz, hemşehrilerimizi göçük altından çıkarmak ve tedavilerini sağlamaktır.Yaralı hemşehrilerimizin ilk belirlemelere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır.Hepimize geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.İstanbul Fatih'te meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu yaşanan bina çökmesi nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlama sonucu oluşan enkazda yaralı olarak kurtarılan 8 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin.Arama kurtarma ekiplerinin toz bulutunun içinde adeta tırnaklarıyla kazıyarak yürüttüğü operasyonda sevindirici haberler peş peşe geldi. Son alınan bilgilere göre 8 kişinin sağ olarak enkazdan çıkarıldığı belirtilirken 1 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri olası bir yangın riskine karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Valilik ve emniyet birimleri, patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.