Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Bunun bedelini ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirmek için gittiği Rize'de, bayram namazını Güneysu Merkez Camii'nde kıldı.Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bıraktık. Bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabbim Ramazan Bayramı'nı tüm alemi İslam için bir kurtuluşa ve dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin beraberliğin kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın.' dedi.'Orta Doğu şu an kaynıyor. Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti.' diyen Başkan Erdoğan, 'İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok.' ifadesini kullandı.Erdoğan, 'Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile kılsın diyorum. Sizleri de en kalbi duygularımla selamlıyorum.' diye konuştu.