Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’den 5G ve 81 il vurgusu! “Geleceği inşa eden biz olacağız”

Türk Telekom'un “81 İLDE 5G VAR” paylaşımını alıntılayan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin; “Dünü inşa eden bizdik 5G ile geleceği inşa eden de biz olacağız” dedi.Türk Telekom ayrıca 5G'DE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR NELERDİR? diye bir içerik de paylaştı. Burada vatandaşın 5G'yi doğru anlaması amaçlanıyor.YANLIŞ: 5G gelince 4.5G hattımı kullanamayacağımDOĞRU: Mevcut hattınızla 4.5G kullanmaya devam edebilirsiniz. 5G hızından yararlanmak için ise 5G destekli bir cihazınızın olması yeterli.YANLIŞ: 5G internet kotamı daha hızlı bitirirDOĞRU: Kotayı bitiren şey hız değil, ne kadar veri kullandığınızdır.YANLIŞ: 5G sadece daha hızlı video indirmek içindirDOĞRU: 5G'nin getirdikleri hızın da ötesindedir. Yüksek hıza ek olarak, gecikme süresi azalır, oyunlarda donma azalır. Görüntülü görüşmeler daha akıcı olur.YANLIŞ: 5G sadece telefonlar için varDOĞRU: Akıllı şehirler, otonom araçlar ve uzaktan sağlık hizmetleri 5G ile mümkün hale geliyor. Nesnelerin interneti daha da gelişiyor ve yeni nesil uygulamalar hayatımıza giriyor.YANLIŞ: 5G sadece büyükşehirlerde hizmet verirDOĞRU: Türk Telekom 5G sadece büyükşehirlerde değil, 81 ilde 5G hizmeti sunar.