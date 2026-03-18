Asansörde Pijamalı Dehşet! İstanbul'da Kan Donduran Görüntüler

Sultangazi Uğurmumcu Mahallesin'de 14 Mart günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre saldırgan pompalı tüfekle C.G.'nin ikametine doğru 5 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerce yapılan incelemelerde, ikamette 5 adet pompalı kartuş izi olduğu tespit edildi.Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hemen çalışma başlatıldı. Ekipler yaptıkları saha ve teknik çalışmalar neticesinde, saatler içinde olayı gerçekleştirdiği belirlenen kişinin 42 yaşındaki Yağmur A. Olduğunu belirledi.Sultangazi Asayiş Büro ekipleri şüpheliyi tespit edilen adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda Yağmur A. ile ikameti kurşunlanan C.G.'nin daha önceden sevgili oldukları ve bir süre önce ayrıldıkları ortaya öğrenildi.Yağmur A.'nın ikamet ettiği lüks sitede ve evinde arama yapan Sultangazi Asayiş Büro ekipleri olayda kullanılan suç unsuru 1 adet yarı otomatik pompalı tüfek ile birlikte çok sayıda pompalı kartuşu ele geçirdi.Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, 'Mala Zarar Verme', '6136 SKM' ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi' suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından 15 Mart günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.İddiaya göre ikilinin bir süre önce ayrıldığı olay günü ise telefon konuşması yaptıkları öğrenildi. Konuşmada C.G. Sevgili oldukları dönemde verdiği paraları istedi. Aralarında alacak verecek meselesine kızan Yağmur A. İse pompalı tüfeği alıp C.G.'nin evine saldırı düzenledi.