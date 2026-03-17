Mücteba Hamaney Ölümden Böyle Döndü! ABD-İsrail Saldırısından Kısa Süre Önce...

İngiliz The Telegraph gazetesinin doğruladığı sızdırılmış bir ses kaydına göre, 28 Şubat'ta İran'ın en üst düzey yönetimini hedef alan saldırının perde arkası tüm ayrıntılarıyla ortaya çıktı.Kayıtlara göre saldırı, 28 Şubat sabahı yerel saatle 09.32'de başladı. O sırada dönemin İran lideri Ali Hamaney, üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileriyle birlikte yerleşke içinde toplantı halindeydi.Sızdırılan kayıtta konuşan protokol sorumlusu Mazaher Hosseini, saldırının tek bir noktaya değil, yerleşke içindeki birden fazla kritik noktaya aynı anda düzenlendiğini söyledi.Hosseini'nin ifadelerine göre, Ali Hamaney'in bulunduğu bölüm üç ayrı füze ile vuruldu. Üst katlarda bulunan konutlar da doğrudan hedef alındı ve aynı anda farklı binalara isabet eden füzeler, yerleşke içinde geniş çaplı yıkıma yol açtı.Habere göre Mücteba Hamaney, saldırıdan hemen önce kısa süreliğine bahçeye çıktı.Ancak patlamanın etkisiyle bacağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.Saldırının şiddeti, özellikle konut bölümlerinde ağır kayıplara yol açtı.Kayıtta aktarılanlara göre, Mücteba Hamaney'in yaşadığı üst kat da doğrudan vuruldu. Aynı binanın alt katında bulunan akrabalarının evi de füzenin etkisiyle parçalandı. Patlamanın gücü, üst katı delip alt katlara kadar ulaştı.Hosseini, bir füzenin alt kattaki odaya kadar indiğini ve içeride bulunan kişinin başını ikiye ayıracak şiddette bir etki yarattığını söyledi.Saldırıda İran'ın askeri ve siyasi yapısında kritik rol oynayan birçok ismin hayatını kaybettiği aktarıldı. Bunlar arasında Ali Hamaney, İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları'ndan üst düzey komutanlar yer aldı.Ayrıca askeri bürodan sorumlu üst düzey bir yetkilinin cenazesinin büyük ölçüde parçalandığı ve kimliğinin ancak sınırlı kalıntılar üzerinden tespit edilebildiği ifade edildi.Kayıtta, saldırının rastgele değil, önceden planlanmış ve maksimum etki hedefleyen bir operasyon olduğu vurgulandı.Hosseini'ye göre, yerleşke içindeki farklı kritik noktalar özel olarak seçildi. Aynı anda birden fazla hedef vurularak kaçış veya koordinasyon imkanı engellenmek istendi. Amaç, liderlik yapısını tek hamlede tamamen ortadan kaldırmaktı.Yerleşke içinde sadece ana bina değil, aile üyelerinin yaşadığı diğer konutlar, alt ve üst katlarda bulunan ayrı yaşam alanları da saldırının hedefleri arasındaydı.Bazı bölümlerde ağır yıkım yaşanırken, bazı kişilerin ise enkaz ve toz bulutu altında kalarak şans eseri kurtulduğu aktarıldı.