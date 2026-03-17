Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığını ziyaret etti.Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yiğitbaşı’nın akademi yerleşkesinde kendisini karşılayan jandarma personeliyle selamlaşarak incelemelerine başladığı belirtildi.Gerçekleşen ziyarette, JSGA'nın eğitim sistemi, yürütülen akademik faaliyetler ve kurumsal gelişim çalışmaları ele alındı. Yetkililer tarafından Yiğitbaşı'na kurumun mevcut yapısı ve geleceğe yönelik projeleri hakkında kapsamlı bir brifing sunuldu.