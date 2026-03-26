Netanyahu Ailesinden 'Mağduriyet' Kartı! 'Çocuklarımı Aşağıladılar'

İsrail Başbakanı Binaymain Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, katıldığı bir toplantıda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Aile hayatına dair konuşan Netanyahu, çocuklarının babaları nedeniyle yaşadıkları zorluklara ilişkin de konuştu.Sara Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:'Çocuklarım sadece Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanmaya ve şiddete maruz kaldılar. Çocuklara yönelik saldırıları ister yüz yüze olsun, ister çevrimiçi olsun her ortamda kınamalıyız.'Binyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail'in Gazze kentinde yılardır süren abluka ve Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları ile binlerce sivil ve çocuk hayatını kaybetti.İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Gazze Şeridi'nde 3 yıldır çadırlarda yaşayan çocuklar, en temel hakları olan eğitim, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde yaşıyor.Öte yandan, ABD ile İran'a yönelik 28 Şubat'ta saldırılarda bulunan İsrail'in ilk hedefi, Minab kentinde bulunan ve çoğunlukla 7-8 yaşlarındaki kız çocuklarının bulunduğu bir okula saldırmak oldu.Söz konusu saldırıda, İran kaynaklarından yapılan açıklamalara göre 165 öğrenci hayatını kaybetti.