Bakan Bayraktar Açıkladı! Enerjide Kızılelma hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Bayraktar, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Bayraktar, öğrencilerle Türkiye'nin enerji ve tabii kaynaklar alanındaki vizyonunu paylaştı. Enerjide tam bağımsızlık hedefine vurgu yapan Bayraktar, 'Son gelişmeler, ülke olarak bizim dışa bağımlılığımızı bitirmemizin ne kadar elzem ve acil olduğunu da gösterdi. Kızılelma, Türkiye'nin mutlaka enerjide bağımsız olması. Enerjide bağımsızlık hikayesi, Türkiye'nin aynı zamanda ekonomide bağımsızlık hikayesidir ve milli güvenliğin, ulusal güvenliğin de ayrılmaz bir parçasıdır. Biz dengeli, çevreye rağmen değil; çevreyle birlikte, çevreyle uyumlu bir şekilde ama bütün enerji kaynaklarımızı özellikle ülkemizin kendi kaynaklarını, yerli ve yenilenebilir kaynaklarını ekonomiye katmayla alakalı gece gündüz çalışıyoruz' dedi.Türkiye'nin enerji ve tabii kaynaklar alanında atacağı adımlar için insan kaynağına ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, 'Binlerce insana ihtiyacımız var. İyi yetişmiş mühendislere, iyi hukukçulara, iyi uluslararası ilişkiler uzmanlarına, iyi iktisatçılara, bütün disiplinlerde bu alanlarda çok iyi yetişmiş kadrolara ihtiyacımız var ki biz bütün bunları yapabilelim. Farklı kabiliyetleri, farklı disiplinleri işin içerisine katmalısınız. İyi bir mühendis, bir alanda uzman bir mühendis ama o mühendisin bir parça iktisat da bilmesi fena olmaz. Çünkü meseleyi daha farklı kavrayabilmenin önem arz ettiği bir döneme doğru gidiyoruz. Gece-gündüz çalışacağız. Çalışan insanın yapamayacağı hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim' diye konuştu.