Altın Toparlanıyor! Gram Altın Yükseliyor

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir 17 Mart Salı gününde de devam ediyor. Haftaya sert düşüşle başlayan altın toparlanma başladı.

Dün 7 bin liraya kadar düşen altın fiyatları bugün günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Mart 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 7.140,39TLSATIŞ: 7.141,28TLALIŞ: 11.749,00TLSATIŞ: 11.890,00TLALIŞ: 47.662,00TLSATIŞ: 48.378,00TLALIŞ: 46.851,00TLSATIŞ: 47.356,00 TLALIŞ: 5.031,13dolarSATIŞ: 5.031,91dolar