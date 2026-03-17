  • USD: 44,12 - 44,20
  • EURO: 50,75 - 50,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın Toparlanıyor! Gram Altın Yükseliyor

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir 17 Mart Salı gününde de devam ediyor. Haftaya sert düşüşle başlayan altın toparlanma başladı.

Ekleme: 17.03.2026 - 09:49 Güncelleme: 17.03.2026 - 09:52 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Toparlanıyor! Gram Altın YükseliyorDün 7 bin liraya kadar düşen altın fiyatları bugün günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Mart 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.140,39TL
SATIŞ: 7.141,28TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.749,00TL
SATIŞ: 11.890,00TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 47.662,00TL
SATIŞ: 48.378,00TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 46.851,00TL
SATIŞ: 47.356,00 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 5.031,13dolar
SATIŞ: 5.031,91dolar