Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Soydan Mahallesi'nde akraba aileler arasında tartışma çıktı.Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan Ekinci (35), Dilşah Ekinci (34), Ahmet Kepece (24) ve Emin Kepece (33) yaralandı.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunan Emin Kepece ise tedavisinin ardından Şanlıurfa merkezdeki bir hastaneye sevk edildi.Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.Jandarma ekipleri mahalle ve hastanede önlem aldı.