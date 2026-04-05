ADANA KARNAVAL COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADI

Türkiye'nin ilk ve tek şehir karnavalı olarak adını dünyaya duyuran “Nisan'da Adana'da-14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” 200'e yakın etkinliğin ardından sona erdi. Adanalılar ile birlikte şehre gelen turistlerin katılımıyla karnaval hafta sonunda çok ciddi bir ekonomik hacim yarattı. Özellikle kortej geçişinde güzergâh yolunda ve evlerin balkonlarında on binlerce kişi toplanırken, kentte trafik durma noktasına geldi. Bir milyonu aşkın kişinin katıldığı karnaval süresince Adana adeta hiç uyumadı. Şehrin kafe ve restoranlarında oturacak yer bulunamazken, sabahın ilk ışıklarına eğlence devam etti.Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın “simgesi” durumundaki kostümlü kortej geçişi 4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. Herkesin büyük heyecan ve özlemle beklediği kostümlü grupların geçiş yaptığı kortej şehir merkezinde ve Adana sokaklarında yapıldı. Kortejde rengarenk kostümlü binlerce kişi buluşurken, yol üzerindeki evlerde oturanlar balkonlarından yoğun alkışlarla korteje eşlik ettiler. 7'den 70'e tüm Adanalıları buluştıran kortejde aylar öncesinden hazırlanan birbirinden ilginç ve özel kostümler de büyük ilgi çekti. Adana kortej ile adeta “turuncuya” boyandı.Karnavalda 200'e yakın etkinlik vardıDüzenlendiği her yıl on binlerce kişiyi Adana'da buluşturan “Nisan'da Adana'da - 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”, bu yıl 1-5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Karnaval boyunca eğlenceli etkinliklerin yanında kültür, sanat ve spor başta olmak üzere 200'e yakın etkinlik gerçekleştirildi. Merkez Park ve Atatürk Parkı'nda kurulan konser sahnelerinde popüler sanatçılar 5 gün boyunca performans sergilediler.Birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “çocuk etkinlik alanları” da kuruldu. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, felsefe, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimleri, eğitici ve bilişsel etkinlikler karnavalda yer aldı.Adana Müzesi ve Çırçır Kültür Merkezi gibi mekanlar kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendi. Portakal Çiçeği Karnavalı için özel olarak hazırlanan birçok sergi ve söyleşiler bu iki tarihi mekanda düzenlendi.Konserler, sergiler, dans gösterileri, folklor gösterileri, lezzet etkinlikleri, Adana hediyelikleri stant alanları gibi birçok etkinlik de Adana'da karnaval ziyaretçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Atatürk Parkı ve Merkez Park'taki stantlar 8 Nisan akşamına kadar açık kalacak. Burada ki lezzet atölyelerinde herkes ilgi duyduğu programa katılabilecek. Karnavalda “Portakallı Lezzetler Yarışması” da yer aldı. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana'nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarıştı. Ayrıca birbirinden renkli kostümlerin dereceye girmek için kıyasıya yarıştığı kostüm yarışmasında dereceye girenler de ödüllendirildi.Karnavalın fikir önderi Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt Portakal Çiçeği Karnavalı'nın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, karnavalın artık bir marka haline geldiğini ve bu değerin hep birlikte yaratıldığını belirterek, şöyle konuştu:“Herkesin güven içinde dostluk, kardeşlik ve birlik havasında eğlendiğini gördük. Karnaval ile halkımızın moral değerlerini yükseltmekle birlikte Adana'nın marka kent olma yolunda kazandığı ivmeye katkı sunmaya ve imajını yükseltmeye devam ediyoruz. Hoşgörülü, çok güzel bir ortam ve insani değerlerimizle birlikte omuz omuza eğlenebilmeyi başardık sanıyorum. Karnaval artık yalnızca Adana'nın değil bölgenin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sunuyor. Ülkemizin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden insanları ağırlıyor. Adanalılar da gelen misafirlerini çok büyük ilgi gösteriyor. Tüm Adanalılara teşekkür ediyorum. Bunun yanında esnafımızın morali yükseldi, ticareti arttı. Bu ekonomik canlanma küçük esnaftan başladı ve tüm Adana'ya yayıldı. El işleri satan kadınlarımız, yeme içme sektöründeki insanlarımız yani kısacası ekonomiyi oluşturan her unsurda karnaval ile birlikte büyük bir ekonomik canlanma yaşandı. Önümüzdeki yıl bunun üzerine katarak daha da iyisini yapmak için çalışacağız.”Geçtiğimiz yıl 13'üncü kez düzenlenen “Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın, kent ekonomisine yaklaşık 6,5 milyar TL'lik bir katkı sağladığı rakamlara yansıdı. 300'e yakın etkinliğin yer aldığı karnavala Adanalılar ile 200 bine yakını yurt içinden ve yurt dışından gelen 1 milyon 500 bin kişi katılmıştı.Karnaval, her yıl çok daha fazla yerli ve yabancı turisti Adana'ya çekiyor. Bu yılki katılımın da 1 milyonun üzerinde olduğu görüldü. Tam kapasiteyle hizmet veren oteller ile her tür konaklama tesisinin, kafe ve restoranlar, mağazalar, toptancılar, perakendeciler, bakkallar, marketler, kadın girişimciler ve genç girişimciler ile birlikte her ölçekte esnafın da rekor düzeyde gelir elde etmesi bekleniyor.