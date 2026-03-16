Elon Musk'tan 'TeraFab' Hamlesi! 1 Hafta İçinde Açıklanacak

Tesla CEO'su Elon Musk, yapay zeka çılgınlığının oluşturduğu tedarik darboğazını aşmak ve dışa bağımlılığı bitirmek amacıyla yılda milyarlarca çip üretecek tesis projesini içinde tanıtmaya hazırlanıyor.Kendi yonga döküm ağı projesini hayata geçirmeye hazırlanan Musk, hem Tesla'nın özel silikon ihtiyaçlarını karşılamayı hem de ABD'nin TSMC gibi yabancı üreticilere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde X platformu üzerinden kısa bir açıklama yapan Musk, 'TeraFab' adını verdiği projenin yedi gün sonra resmen başlatılacağını duyurdu.Girişimin detayları henüz sır gibi saklanırken, Musk ve ekibinin önümüzdeki hafta yapacağı tanıtımda fabrikanın nasıl inşa edileceğine dair tüm soru işaretlerini gidermesi bekleniyor.Tesla CEO'sunun daha önce dile getirdiği iddialara göre, kurulacak devasa tesisin yılda 100 milyar ile 200 milyar adet arasında yonga üretmesi planlanıyor. Belirtilen hedeflere ulaşılması halinde TeraFab, Tayvanlı TSMC'nin üretim kapasitesini geride bırakarak dünyanın en büyük çip fabrikası ünvanını ele geçirecek.Ancak birçok uzman, Musk'ın fikirlerini 'çılgınca' bularak yarı iletken sektörüne girmenin hiç kolay olmadığı uyarısında bulunuyor.Sektör kulislerinde konuşulan senaryolara göre Tesla, sıfırdan bir üretim tesisi kurmak yerine Intel veya TSMC gibi mevcut devlerle lisans anlaşmaları yapabilir. Firmanın, üretim hatları kurmaları için ilgili şirketlere gerekli sermayeyi sağlayarak kapasite kiralama yoluna gitmesi ihtimaller dahilinde değerlendiriliyor.