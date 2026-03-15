Savaşta 'Hark' cephesi! ABD, İran'ın petrol ihracatının kalbini vurdu

ABD-İsrail ile İran arasında 15'inci gününü tamamlayan savaşta yeni bir cephe açıldı. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda uluslararası enerji trafiğini tıkaması karşısında Washington yönetimi, İran'ın Basra Körfezi'nde petrol ihracatının yüzde 90'ını yaptığı Hark Adası'na hava saldırısı düzenledi.ABD Başkanı Donald Trump, 90 hedefin vurulduğu saldırının İran'ın petrol ihracatının ana merkezi konumundaki adadaki askeri hedeflere yönelik olduğunu açıkladı, Hürmüz'de gemi geçişlerinin engellenmesi durumunda petrol tesislerinin de hedef alınabileceğini söyledi.Basra Körfezi'nin kuzeyinde bulunan Hark Adası, İran ekonomisinin en kritik noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Manhattan'ın üçte biri büyüklüğündeki adaya derin su limanı sayesinde dev petrol tankerleri yanaşabiliyor. Adadaki terminal aynı anda yaklaşık 10 süper tankere yükleme yapabilecek kapasiteye sahip.Ada İran-Irak savaşında da Irak tarafından bombalanmıştı. 20 kilometrekarelik ada İran'ın Buşehr eyaletine 57 km uzaklıkta. Günlük 7 miyon varil yükleme kapasitesi olan adadan özellikle Çin ve Hindistan'a petrol gönderiliyor.ABD'nin İran'ın Hark Adası'nı vurmasının ardından Tahran yönetimi misilleme saldırısı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi kıyısındaki devasa petrol merkezi Füceyre'yi (Fujairah), İHA'larla hedef aldı.Limandaki iki dev ham petrol depolama tankı doğrudan isabet aldı. Limandaki tüm petrol yükleme ve yakıt ikmal (bunkering) işlemleri geçici olarak askıya alındı.