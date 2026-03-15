Aksaray'da bayram tatili yolculuğu ölümle bitti

İstanbul'dan Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu 38 yaşındaki Ömer Koç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü baba Ömer Koç'un öldüğü belirledi.Kazada yaralanan 36 yaşındaki eşi Zeliha Koç, 12, 11, 5 ve 1 yaşlarındaki oğulları Yiğit Koç, Eyüp Ensar Koç, Alpaslan Koç ve Yunus Emre Koç ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan Zeliha Koç ile oğlu Yiğit Koç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Ömer Koç'un cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Durumu ağır olan anne Zeliha Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kazada yaralanan 4 kardeşin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.