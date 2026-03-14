İşte ABD'nin Hedefindeki 6 İranlı İsim! Mücteba Hamaney İlk Sırada

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı İran'daki üst düzey isimlerin yerini bildiren kişilere büyük bir ödül teklif etti. Bakanlık, İran vatandaşlarının İran Cumhuriyeti'nin 6 üst düzey isimlerinin yerini bildirmeleri halinde 10 milyon dolara kadar para ödülü ve Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınma imkânı elde edebileceklerini duyurdu.New York Post'a göre, söz konusu bilgiler Tor tarayıcı üzerinden kurulan ihbar hattı ya da güvenli mesajlaşma uygulaması Signal aracılığıyla iletilebilecek. ABD yönetimi bu çağrıyla İran'daki üst düzey güvenlik yapısına yönelik istihbarat toplamayı hedefliyor.Habere göre aranan 6 kişi, Washington yönetiminin 'terör örgütü' olarak tanımladığı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 'kilit isimleri' arasında yer alıyor.Listede yer alan isimler arasında İran'ın lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ali Laricani, Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Ali Asghar Hejazi, Hamaney'in Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi, İçişleri Bakanı Eskandar Momeni ve İstihbarat Başkanı İsmail Hatip bulunuyor.Dikkat çeken bir diğer detay ise İran'ın mevcut yönetiminde öne çıkan bazı isimlerin listede yer almaması oldu.28 Şubat'ta İran'ın lideri Ali Hamaney'e düzenlenen suikastın ardından ülkeyi birlikte yöneten üç isim, ödül listesine dahil edilmedi.Bu isimler arasında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Baş Yargıç Gholam-Hossein Mohseni-Ejei ve İranlı din adamı Alireza Arafi bulunuyor.ABD merkezli New York Post'a göre ödül duyurusu, İran'daki birçok üst düzey ismin Cuma günü Tahran'da düzenlenen yıllık Filistin yanlısı yürüyüşe katılmasının ardından yapıldı.Gösteriye Ali Laricani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de katıldı.Habere göre Washington yönetiminin bu tür yöntemleri daha önce de kullandığı biliniyor.ABD ordusu, George W. Bush yönetiminin 2003 Irak Savaşı sırasında aranan Iraklı yetkilileri tespit etmek için iskambil kartları hazırlamasıyla gündeme gelmişti. Bu kartlar aracılığıyla devrik Irak lideri Saddam Hüseyin ve rejimin üst düzey isimleri hedef alınmıştı.