Google’dan Oyunculara Yeni Hamle! Gemini Oyun Sırasında...

Google, Android tarafındaki oyun deneyimini değiştirmeyi hedefleyen yeni bir özellikle sahneye çıktı. Şirketin tanıttığı Play Games Sidekick, oyunculara oyun sırasında anlık destek vermek için geliştirildi.Sistemin merkezinde Google'ın yapay zekâ modeli Gemini Live yer alıyor. Amaç net: Oyuncu zorlandığında, oyundan çıkmasına gerek kalmadan ona hızlıca yol göstermek.Play Games Sidekick'in en dikkat çekici tarafı, sadece yazılan komutlarla sınırlı kalmaması. Sistem, doğrudan oyun ekranını analiz edebiliyor. Oyuncular oyun sırasında ekranın sağ tarafından kaydırarak Sidekick panelini açabiliyor ve burada yapay zekâdan yardım isteyebiliyor. Gemini Live da ekran paylaşımı özelliği üzerinden o anda ekranda ne olduğunu inceleyip gerçek zamanlı öneriler sunuyor. Yani bir bölümde takılıp kaldığınızda ya da zorlu bir boss savaşında ne yapacağınızı bilemediğinizde, oyun akışını bozmadan taktik almak mümkün hale geliyor. Açıkçası Google'ın burada hedefi, klasik oyun rehberlerini ekranın dışına taşımak değil; doğrudan oyunun içine yerleştirmek.Play Games Sidekick yalnızca ipucu veren bir yardımcı olarak düşünülmemiş. Aynı zamanda oyuncular için bir tür kontrol paneli işlevi görüyor. Bu panel üzerinden kullanıcılar; oyun arşivlerine, Play Points bonuslarına, oyuncu serilerine ve profil bilgilerine tek noktadan ulaşabiliyor. Böylece hem oyun içindeki destek mekanizması devrede oluyor hem de oyuncunun ihtiyaç duyduğu temel bilgilere erişim kolaylaşıyor. Bir bakıma, sadece “yardım et” düğmesi değil bu. Oyuncunun tüm deneyimini tek yerde toplama denemesi gibi duruyor.Google'ın verdiği bilgilere göre Play Games Sidekick şu anda yaklaşık 90 farklı oyunla uyumlu çalışıyor. Desteklenen yapımlar arasında Deep Rock Galactic: Survivor ve Dungeon Clawler da var.