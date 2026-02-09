  • USD: 43,52 - 43,60
  • EURO: 51,62 - 51,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın Fiyatları Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Geçtiğimiz hafta sert dalgalanan altın fiyatları bu haftaya yükselişe başladı. Dolarda güç kaybı altın fiyatlarına destek oluyor.

Ekleme: 9.02.2026 - 09:43 Güncelleme: 9.02.2026 - 09:47 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Fiyatları Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Geçtiğimiz hafta sert dalgalanan altın fiyatları bu haftaya yükselişe başladı. Dolarda güç kaybı altın fiyatlarına destek oluyor.

Dolar küresel para birimleri karşısında güç kaybederken risk iştahı artıyor. Yatırımcılar volatilite olsa da altına yönelmeye devam ediyor.

Gram altın 7,013 tl

Çeyrek altın 12,050 TL

Yarım altın 24,100 TL

Cumhuriyet altını 49,597 TL

ONS altın 5,017 dolar