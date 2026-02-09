Altın Fiyatları Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Geçtiğimiz hafta sert dalgalanan altın fiyatları bu haftaya yükselişe başladı. Dolarda güç kaybı altın fiyatlarına destek oluyor.
Dolar küresel para birimleri karşısında güç kaybederken risk iştahı artıyor. Yatırımcılar volatilite olsa da altına yönelmeye devam ediyor.
Gram altın 7,013 tl
Çeyrek altın 12,050 TL
Yarım altın 24,100 TL
Cumhuriyet altını 49,597 TL
ONS altın 5,017 dolar
