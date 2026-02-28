Hakan Fidan, 7 ülkenin dışişleri bakanı ile görüştü

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik öncü saldırısı sonrası bölgede tansiyon yükseldi.Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken Türkiye, bir kez daha dünyadaki diplomatik rolü ile öne çıktı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu kapsamda önemli görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.Bakan Fidan, toplam 7 ülkenin dışişleri bakanı ile görüştü.Bu ülkeler arasında İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya yer aldı.Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan gelişmeler ele alındı.Ayrıca saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.Öte yandan Fox News'a açıklamalarda bulunan bir ABD'li yetkili, saldırıların birkaç saat değil birkaç gün boyunca devam edeceğini açıkladı.Saldırılarda sadece mevcut yönetimin değil gelecekte rejim yönetiminde yer alması beklenen isimlerin de hedef alındığı aktarıldı.