Hakan Fidan, 7 ülkenin dışişleri bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü.
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik öncü saldırısı sonrası bölgede tansiyon yükseldi.
Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken Türkiye, bir kez daha dünyadaki diplomatik rolü ile öne çıktı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu kapsamda önemli görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.
7 ÜLKEDEN BAKANLAR İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, toplam 7 ülkenin dışişleri bakanı ile görüştü.
Bu ülkeler arasında İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya yer aldı.
BÖLGEDE YAŞANAN GELİŞMELER ELE ALINDI
Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan gelişmeler ele alındı.
Ayrıca saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.
SALDIRILAR BİRKAÇ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK
Öte yandan Fox News'a açıklamalarda bulunan bir ABD'li yetkili, saldırıların birkaç saat değil birkaç gün boyunca devam edeceğini açıkladı.
Saldırılarda sadece mevcut yönetimin değil gelecekte rejim yönetiminde yer alması beklenen isimlerin de hedef alındığı aktarıldı.