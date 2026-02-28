  • USD: 43,89 - 43,96
Erzincan-Erzurum Kara Yolunda Kaza! Tek Yönlü Trafiğe Kapandı

Erzurum kara yolu, TIR'ların karıştığı kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

Ekleme: 28.02.2026 - 13:52 Güncelleme: 28.02.2026 - 13:53 / Editör: Fehmi Öztürk
Erzincan-Erzurum Kara Yolunda Kaza! Tek Yönlü Trafiğe KapandıErzincan-Erzurum kara yolu Yollarüstü mevkisinde 2 TIR'ın karıştığı kazada 2 şoför hafif yaralandı. Bu sırada kazaya karışan araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, makasladı.

Aynı yolda başka bir araç da refüje çarptı. Kara yolu tek yönlü olarak ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç uyrukları oluştu.