Bitcoin'de Savaş Alarmı! En Düşük Seviyeleri Gördü

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde uranyum zenginleştirme konusundaki görüş ayrılıkları sürerken bugün İsrail, İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Kripto piyasası 24 saat faaliyette olduğu için jeopolitik gerilimlerden ilk nasibini alan varlık oldu.Küresel piyasalarda tansiyon yeniden yükseldi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırı başlatmasının ardından Bitcoin hafta sonu işlemlerinde sert değer kaybetti.Kripto piyasasının amiral gemisi Bitcoin, yaklaşık yüzde 3 düşerek 63 bin dolar seviyesine yaklaştı ve şubat başından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.Geçtiğimiz günlerde fiyat kısa süreliğine 60 bin doların altını görmüştü. Jeopolitik gerilim, yatırımcının risk iştahını daha da kaçırdı ve riskli varlıklarda zaten kırılgan olan görünümü daha da artırdı.Uzmanlara göre Bitcoin’in hafta sonu sert satış yaşamasının temel nedeni, kripto piyasalarının 7/24 açık olması. Hisse senedi ve tahvil piyasaları kapalıyken yatırımcıların riskten kaçmak için çıkış yapabildiği en büyük ve likit varlık Bitcoin oluyor.