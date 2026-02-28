Akılalmaz Uçak Kazası! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var

Bolivya'da para taşıyan uçak, trafiğin yoğun olduğu bir caddeye düştü. Feci kazada en az 15 kişi öldü, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'da sabah saatlerine doğru uçak kazası meydana geldi.Bolivya hava kuvvetlerine ait bir Hercules (C-130) uçağı, bu sabah erken saatlerde El Alto kentindeki havalimanına iniş yaparken kötü hava koşulları nedeniyle pistten çıktı. Kontrolden çıkan uçak, yoğun trafiğin olduğu işlek bir caddeye düştü.Edinilen ilk bilgilere göre; uçak kazasında en az 15 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan askeri kargo uçağının Bolivya Merkez Bankası için nakit para taşıdığı öğrenildi.