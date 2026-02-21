CHP'li 2 Belediyeye 9.3 Milyon TL Ceza! Aynı İhlali 3 Kez Yapmış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, şantiye alanında atık depolayan Buca Belediyesi’ne aynı ihlali 3 kez yaptığı için 3 katı yaptırım uygulayarak 7 milyon 38 bin TL ceza kesti. Mera alanında atık depolayan Foça Belediyesi’ne ise 2 milyon 346 bin TL ceza uygulandı.

İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı belirlendi.Evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı tespit edildi. Yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı atık depolaması sebebiyle Çevre Kanunu kapsamında Buca Belediyesi'ne yaptırım uygulandı. Belediyenin aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiili 3. kez tekrarlaması sebebiyle ceza tutarı 3 kat daha arttırılarak 7 milyon 38 bin 954 TL olarak uygulandı.Foça'da ise Bakanlık ekipleri, Foça Belediye Başkanlığı'na ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerdeki atıkları döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti.Yapılan denetimde alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi. Foça Belediye Başkanlığı'na 2 milyon 346 bin 309 TL ceza uygulandı. Böylece iki belediyeye toplam 9 milyon 385 bin 263 TL çevre cezası uygulandı.