MSB'den SDG'ye Net Mesaj! 'Başka Bir İhtimalin Söz Konusu Olmadığını Hatırlatıyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına ilişkin son verileri paylaştı. Aktürk, hafta içerisinde 10 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirerek, 'Beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 10 PKK'lı terörist daha teslim olmuş; böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35'e ulaşmıştır' dedi.Operasyon bölgelerinde arama-tarama ve imha faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Aktürk, 'Mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir' ifadelerini kullandı.Suriye harekât alanlarındaki tünel imha faaliyetlerine değinen Aktürk, 'Son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Menbiç'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94'ü (457 km) başarıyla imha edilmiş, böylece Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 kilometre olmuştur' açıklamasında bulundu.Hudut güvenliğine ilişkin verileri de paylaşan Aktürk, hafta boyunca 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 kişinin yakalandığını belirterek, '1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 966 olmuş, engellenen bin 735 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 9 bin 714'e ulaşmıştır' dedi.Bu hafta Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 21 kilo 566 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktaran Aktürk, '12 Şubat'ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunu kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile destek sağlanmıştır' diye konuştu.NATO görev grupları kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 görevi çerçevesinde bazı müttefik unsurların Aksaz'a, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında ise Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Elbe gemisinin İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştireceğini belirtti. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca yürütülen faaliyetlere de değinen Aktürk, 'Artırılmış teyakkuz faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan esnek caydırıcılık seçenekleri faaliyetine bugün ve yarın (19-20 Şubat) Baltık Denizi'nde TCG Anadolu'da konuşlu TB-3 S/İHA'mız ile iştirak edilmektedir. Söz konusu faaliyette TCG Anadolu da SİHA'mızla koordineli şekilde seyir icra etmektedir' dedi.Aktürk ayrıca 12 Şubat'ta Senegal Nehri'nde batan Senegal Deniz Kuvvetlerine ait bot için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına Türkiye'nin destek verdiğini belirterek, 'Senegal makamlarının talebine istinaden 12-13 Şubat'ta deniz karakol uçağımız ile destek sağlanmıştır. Senegal'de bulunan deniz karakol uçağımız bugüne kadar 41 uçuş gerçekleştirmiştir' ifadelerini kullandı.Aktürk, Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında ise uçucu ve yer sınıfı personelin ilk eğitimlerine yönelik olarak 24-27 Şubat tarihleri arasında Birleşik Krallık Coningsby Hava Üs Komutanlığı'na çalışma ziyareti icra edeceğini bildirdi.'Entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimal söz konusu değildir'Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Suriye, Somali ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki entegrasyon sürecine ilişkin, 'Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, hâlihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz' denildi.Somali'deki son gelişmelere de değinilen açıklamada, 'Uluslararası istikrara sunduğumuz katkılar kapsamında dost ülke Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir' ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, 'Sondaj faaliyetleri ve Somali'de inşa edilen 'Uzay Limanı ve Test Atış Alanı'nın emniyetini sağlamaya, Somali Milli Ordusu tarafından icra edilen terörle mücadele operasyonlarına azami destek vermeye devam etmekteyiz. TSK'nin Somali'deki varlığı ve sağladığı destekle etkin caydırıcılığını sürdürecektir' değerlendirmesinde bulunuldu.Yunanistan ile Chevron şirketi arasındaki anlaşmaya ilişkin olarak ise açıklamada, 'Yunanistan'ın Girit'in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketler ile yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir' denildi.Açıklamada, 'Libya ile ülkemiz arasındaki 2019 tarihli Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ve Libya'nın 27 Mayıs 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler'e bildirdiği deniz yetki alanları hilafına yürütülmeye çalışılan bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız. Yunanistan'ın bu tek taraflı ve hukuksuz faaliyetlerine karşı Libya makamlarının girişimlerde bulunması için gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz' ifadelerine yer verildi.