Altın Yine Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın piyasasındaki hareketlilik 18 Şubat Perşembe gününde de devam ediyor. Hafta boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen altın dünün aksine bugün yükselişe geçti.
Dün günü 6 bin 800 TL civarında açan gram altının yeni fiyatı da belli oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 18 Şubat 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.900,82₺
Gram Altın Satış: 6.901,72₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 11.849,00₺
Çeyrek Altın Satış: 12.015,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 23.698,00₺
Yarım Altın Satış: 23.994,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 46.161,31₺
Tam Altın Satış: 47.191,76₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.582,54₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.669,65₺
