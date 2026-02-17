Orta Doğu’daki Askeri Yığınak Derinleşiyor! ABD Savaş Gemisi İran‘ın Dibinde

BBC'ye göre, ABD'nin askeri programı ve protestoculara yönelik son ölümcül müdahaleleri nedeniyle İran üzerindeki baskısını sürdürdüğü bir dönemde, ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün İran yakınlarındaki konumu uydu görüntüleriyle doğrulandı.Haberde, ABD ve İranlı yetkililerin görüşmelerin ikinci turu için Salı günü İsviçre'de bir araya gelmeye hazırlandığı, İran'ın toplantının nükleer programı ve ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımların olası kaldırılmasına odaklanacağını belirtilirken, Washington'un ise başka başlıkların da gündeme getirilmesini istediğini ifade edildi.Ocak ayı sonlarında Körfez bölgesine konuşlandırıldığı bildirilen ve üç güdümlü füze destroyeriyle birlikte bir taarruz grubuna liderlik eden Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Abraham Lincoln, F-35 savaş uçakları dahil 90 hava aracı ve 5.680 mürettebat taşıyor.Gemi, şimdiye kadar uydu görüntülerinde tespit edilememişti. BBC'ye göre, Abraham Lincoln'un İran'a yaklaşık 700 kilometre mesafede, Umman açıklarında bulunduğu belirtildi.ABD'nin ayrıca dünyanın en büyük savaş gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford'u da Orta Doğu'ya gönderdiği ve geminin önümüzdeki üç hafta içinde bölgeye ulaşabileceği bildirildi.Habere göre, Avrupa Sentinel-2 uydularından elde edilen kamuya açık görüntüler, Abraham Lincoln'ün Umman kıyılarının yaklaşık 150 mil (240 kilometre) açığında, Arap Denizi'nde bulunduğunu gösteriyor.Ocak ayında bölgeye girdiği bildirildikten sonra ilk kez görüntülenen geminin, uydu kapsamasının sınırlı olduğu açık denizlerde seyir halinde olduğu kaydedildi. Karadaki askeri varlıkların ise daha görünür olduğu ve uydular tarafından daha sık görüntülenebildiği belirtildi.BBC'ye göre, Orta Doğu'da uydu görüntüleriyle takip edilen ABD gemilerinin sayısı 12'ye ulaştı. Bunlar arasında Abraham Lincoln ve onunla birlikte uçak gemisi taarruz grubunu oluşturan üç Arleigh Burke sınıfı destroyer yer alıyor. Ayrıca uzun menzilli füze saldırıları gerçekleştirebilen iki destroyer ve Körfez'de Bahreyn deniz üssünde konuşlu, kıyıya yakın muharebe için tasarlanmış üç özel gemi bulunuyor. Doğu Akdeniz'de Souda Bay ABD üssü yakınlarında iki destroyer ve Kızıldeniz'de bir destroyer daha tespit edildi.Bölgede ABD hava unsurlarının hareketliliği de dikkat çekiyor. Habere göre, Ürdün'deki Muwaffaq Salti askeri üssünde konuşlu F-15 ve EA-18 savaş uçaklarının sayısında artış gözlenirken, ABD ve Avrupa'dan Orta Doğu'ya yönelen ABD nakliye uçakları ile yakıt ikmal ve iletişim uçaklarında da artış kaydedildi.İngiliz Yayın Kurumu BBC'ye göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 6 Şubat'ta Arap Denizi'nde Abraham Lincoln'ün destroyerler, savaş uçakları, keşif uçakları ve sahil güvenlik gemileri eşliğinde görüntülerini yayımlayarak askeri gücünü sergiledi. İran ise buna kendi güç gösterisiyle yanıt verdi.Pazartesi günü İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Umman ile İran arasındaki Körfez'de bulunan Hürmüz Boğazı'nda bir deniz tatbikatı başlattı. IRGC'ye bağlı Tasnim Haber Ajansı'na göre, tatbikatta IRGC Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un limanda deniz unsurlarını denetlediği ve ardından bir gemiden füzelerin ateşlendiği görüldü.Hürmüz Boğazı, dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından biri ve hayati bir petrol geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Dünya petrol ve gazının yaklaşık beşte biri bu boğazdan geçerken, İran'ın ana petrol ihracat terminali olan Harg Adası da burada bulunuyor. Haberde, Pakpur'un son askeri manevraları gösteren görüntülerde Harg Adası üzerinde helikopterle uçtuğu da aktarıldı.BBC'nin haberine göre, askeri istihbarat uzmanı Justin Crump, ABD'nin Orta Doğu'daki mevcut askeri hazırlıklarının, Ocak ayında eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ele geçirilmesi öncesindeki manevralara ya da geçen Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarını içeren 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu'na kıyasla 'daha derinlikli ve sürdürülebilir' olduğunu söyledi.Her üç durumda da bir uçak gemisi taarruz grubu ve bağımsız şekilde faaliyet gösteren birkaç destroyer bulunuyordu. Ancak ABD'nin geçen yıl Venezuela ve İran'daki konuşlanmalarının farklı koşullar altında gerçekleştiği belirtildi.BBC'ye göre, ABD Venezuela'ya yönelik saldırılar öncesinde Gerald R. Ford'u Karayipler'e göndermişti. O dönemde bölgede sekiz savaş gemisi tespit edilmişti. ABD'nin ana karadaki üslerinden veya Porto Riko'daki üssünden kolayca savaş uçağı gönderebildiği, ayrıca Maduro'nun yakalanmasında görüldüğü üzere Karayipler'e amfibi hücum gemilerinin de konuşlandırıldığı ifade edildi. Ancak Venezuela ordusunun ABD'ye karşı savunma veya misilleme kapasitesinin sınırlı olduğu değerlendirildi.Geçen yıl İran'a yönelik 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' sırasında ise ABD'nin daha güçlü bir askeri kapasiteye sahip bir ülkeyi hedef aldığına dikkat çekildi. İran ordusunun Orta Doğu'daki ABD üslerini vurabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.Gece Yarısı Çekici Operasyonu sırasında bölgede iki uçak gemisi taarruz grubu, Akdeniz ve Kızıldeniz'de konuşlandırılmış beş destroyer ve Körfez'de üç muharip gemi bulunuyordu. ABD ayrıca ABD'den Avrupa'ya savaş uçakları ve yakıt ikmal uçakları kaydırmıştı. Ancak Fordo, İsfahan ve Natanz nükleer tesislerini vuran B-2 hayalet bombardıman uçaklarının Missouri'deki ABD üslerinden kalktığı kaydedildi.Crump yaptığı değerlendirmede, ABD savaş gemileri ve uçaklarındaki yığınağın yanı sıra bölgede mevcut sekiz hava üssünün, günde yaklaşık 800 sorti gerçekleştirebilecek 'oldukça yoğun ve sürdürülebilir' bir saldırı kapasitesi sağladığını ve bunun İran'ın olası karşılıklarını 'etkisiz' kılmayı amaçladığını söyledi.Crump, 'Gördüğümüz şey sadece bir saldırı hazırlığı değil, gerektiğinde artırılıp azaltılabilecek daha geniş kapsamlı bir caydırıcı konuşlanmadır' açıklamasında bulunarak, 'Bu, geçen yıl Venezuela ya da Gece Yarısı Çekici Operasyonu için oluşturulan kuvvet paketlerine kıyasla daha fazla derinlik ve sürdürülebilirlik sunuyor. Amaç, olası bir angajmanı sürdürebilmek ve bölgedeki ABD varlıklarına ve elbette İsrail'e yönelik tüm potansiyel karşılıkları dengeleyebilmek.' dedi.