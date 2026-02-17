Bakan Çiftçi'den Terörsüz Türkiye Açıklaması! 'Ülkemizi Ayağındaki Prangalardan Kurtarmak İstiyoruz'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da Valiler Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakan Çiftçi, konuşmasında şu mesajları paylaştı:Türkiye hepimizin ortak vatanı, göz bebeğidir. Her birimizin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Ana muhalefetin yemin törenindeki üzücü hadiseleri Gazi Meclis'e yakışmamıştır. Olanlar yakışıksızdı. Bu süreçte sorumlu bir dil, olgun tavır, milletimizin kardeşliğini pekiştiren prensipler bizim yol gösterici haritamız olacak.86 milyonun her bir ferdine hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da müsaade etmeyeceğiz. Kumar ile yasa dışı bahisle tavrımız nettir. Düzensiz göçle mücadelemiz devam edecektir.1 milyon 366 bin 215 Suriyeli kardeşimizin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yaptığını özellikle vurgulamak isterim.