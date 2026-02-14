Kredi Kartı Olanlar İçin Süre Bitiyor! Herkesin Limiti Düşecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kredi kartı limitleri için aldığı yeni karar için geri sayım iki gün sona eriyor. Özellikle 400 bin TL ve üzeri limitli kart sahiplerini ilgilendiren yeni süreçte bankalar, yüksek limitli kartları yeniden belirleyecek.Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, kredi kartları için yeni limit düzenlemesinin detaylarını A Haber canlı yayınında paylaştı. İşte ayrıntılar...Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenleme kapsamında kredi kartları için kart sahiplerinin tüm bankalardaki toplam limitleri göz önünde bulundurularak yeni limit hesaplaması yapılacak. 400 bin TL ve üzeri kredi kartı olanlar için kullanıma göre yeni limitler belirlenecek. Tamamı kullanılmıyorsa limit, aşamalı olarak düşürülecek. Limiti en yüksek harcamanın yapıldığı ay dikkate alınarak yüzde 50 veya yüzde 80 oranında limit azalışı olacak. Kart sahipleri, yeniden 400 bin TL'ye kadar artış talebinde bulunabilecek.Yıllık harcamanız: 100.000 TLKullanılmayan tutar: 350 bin TLYüzde 50 limit düşüşü: 175 bin TLYeni kart limiti: 275 bin TLYıllık harcamanız: 400 bin TLKullanılmayan tutar: 200 bin TLYüzde 50 limit düşüşü: 100 bin TLYeni kart limiti: 500 bin TLBu uygulama 750 bin TL'ye kadar olan limitler için geçerli. 750 bin TL üzeri için ise yüzde 80 limit düşüşü olacak.Kart limiti: 1.000.000 TLYıllık harcama: 400.000 TLKullanılmayan limit: 600.000 TLYüzde 80 limit düşüşü: 480.000 TLYeni kart limiti: 520.000 TLLimit düşüşü, özellikle kullanılmayan yüksek limitlerde uygulanacak. Kartını aktif ve düzenli kullanan kişilerde düşüş oluşmayacak.400 bin TL üzerindeki artış taleplerinde ise resmi gelir belgesi ibrazı gerekecek.BDDK, limit düzenlemesinin sorunsuz uygulanabilmesi için bankalara teknik altyapıyı hazırlama zorunluluğu getirdi. Bankaların, dijital kanallar üzerinden gelir belgelerini temin etmesi ve eğitim ile sağlık harcamalarına olumsuz etkileri önleyecek sistemsel düzenlemeleri 3 ay içinde tamamlaması gerekiyor.Bankalara talimat yazısı gönderen BDDK, eğitim ve sağlık harcamaları kredi kartı limit düzenlenmesinden etkilenmeyeceğini bildirdi.Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, düzenlemelerin arka planına ilişkin değerlendirmesinde, "Olmayan parayı harcamak hepimiz için kolay. BDDK'nın aldığı karar aslında nedeni, kazancımızın üzerinde harcama yapıp, bu paraları ödeyememek. Üzerine de faizler binerek borçlar daha da fazla şişiyor. Bankalar da kontrolsüzce bu limitleri artırıyor. Harcamaların kontrol altında tutulmasının yanı sıra siber tehditlere karşı da önlem alınıyor. Örneğin 1 milyon TL limitiniz var, ayda 200 bin TL harcıyorsunuz. Ama ufak bir dolandırıcılıkta 800 bin TL'lik kalan limitiniz boşaltılabiliyor. Bunun için de bir önlem alınmış oluyor."." ifadelerini kullandı.Yeni düzenleme kapsamında kullanılmayan limitlerde de kademeli düşüş planlanıyor. Demircan bu uygulamayı şu sözlerle anlattı:"Limitler aslında çok da fazla düşmeyecek. Örneğin 600 bin TL'lik bir limitiniz var. Siz bir yılda 400 bin TL harcama yapmışsınız. Artan para yüzde 50 oranında düşürülecek. Bu 750 bin TL'ye kadar geçerli. 750 bin TL üzerinde ise yüzde 80 düşürülecek."Eğitim ve sağlık harcamaları istisnasına ilişkin Demircan, "Eğitimde ve düzenli sağlık harcamalarında bu problem olabilirdi. BDDK ve bankaların bu konuda çalışmaları var. Yakın zamanda eğitim ve sağlık alanına özel limitler ve kullanıma özel kartlar da gündeme gelebilir. " dedi.Demircan son olarak şunları kaydetti:"Kredi kartı için başvurulduğunda düzenli limit artışı için onay veriyoruz. Asgari ücret kazanıyor olsanız dahi sürekli iki kat artışlar olduğu için korkunç bir boyutta limitlere çıkılabiliyor. Ödemeleri düzenli yaptığınızda banka bize sormadan bu artışları yapabiliyordu. Yeni sistemde bankalar artık kafalarına göre artış yapamayacak. Bundan sonra maaşınızın iki katı kadar kredi kartı limiti verilecek. Her limit artışı için maaş bordosuyla bankaya gitmek gerecek. Pazartesi itibarıyla yeni dönem başlıyor, zaman içerisinde yapılacak yeni regülasyonlarla kredi kartı kullanımı çok daha güvenli hale gelecek."