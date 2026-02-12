Claude Kullanıcılarına Müjde!

OpenAI'ın ChatGPT kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacağını duyurmasından sadece iki gün sonra, rakibi Anthropic'ten dikkat çekici bir karşı hamle geldi. Şirket, popüler yapay zeka asistanı Claude'un abonelik gerektirmeyen sürümünü kullananlar için önemli özelliklerin kilidini açtı. Daha önce sadece ücretli planlarda bulunan dosya oluşturma, bağlayıcıları kullanma ve becerilere erişim gibi gelişmiş özellikler artık tüm kullanıcılara sunuluyor.Geçtiğimiz hafta Claude platformunu reklamsız tutma sözü veren Anthropic, bu stratejisini genişleterek reklam görmek istemeyen kullanıcıları hedefliyor. Yapılan güncellemeler, doğrudan OpenAI'ın reklam politikasına bir yanıt niteliği taşıyor. Ücretsiz kullanıcılar artık Sonnet 4.5 modelini kullanarak sohbet içerisinde doğrudan dosya oluşturabiliyor, düzenleyebiliyor ve bu dosyalar üzerinde çalışabiliyor. Claude, kullanıcı taleplerine göre Excel tabloları, PowerPoint sunumları, Word belgeleri ve PDF dosyaları üretebiliyor.Sunulan yenilikler sadece dosya oluşturmakla sınırlı değil. Yeni bağlayıcı erişimi sayesinde kullanıcılar, Claude'u üçüncü taraf hizmetlere ücretsiz olarak entegre edebiliyor. Bu hizmetler arasında Slack, Asana, Zapier, Stripe, Canva, Notion, Figma ve WordPress gibi iş dünyasında sıkça kullanılan popüler uygulamalar yer alıyor. Sisteme eklenen “Beceriler” özelliği ise Claude'a dosya sistemi tabanlı alan uzmanlığı kazandırıyor. Kullanıcılar kendi uzmanlık alanlarına göre özel beceriler oluşturarak asistanı özelleştirebiliyor.Ayrıca ücretsiz plana eklenen “sıkıştırma” özelliği sayesinde Claude, eski bağlamları otomatik olarak özetleyerek çok daha uzun sohbetlerin sürdürülmesine olanak tanıyor. Böylece sohbeti baştan başlatma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Ancak şirket, ücretsiz kullanım limitlerinde bir artış yapmadığı için kullanıcıların yine de belirli bir mesaj kotasına takılabileceği görülüyor.