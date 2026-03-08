OpenAI’da Kritik İstifa!

OpenAI içinde sular durulmuyor. Robotik biriminin başındaki isim olan Caitlin Kalinowski, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ile yapılan yeni ve tartışmalı anlaşmanın ardından görevinden ayrıldığını resmen duyurdu. Kalinowski, bu kritik kararın gerekli güvenlik bariyerleri tanımlanmadan ve büyük bir aceleyle alındığını belirterek yönetimi sert bir dille eleştirdi.2024 yılının sonlarında Meta bünyesindeki görevinden ayrılarak OpenAI ekibine katılan Kalinowski, X platformu üzerinden yaptığı detaylı açıklamada istifa kararının perde arkasını anlattı. Eski yönetici, vatandaşların adli denetim olmaksızın gözetlenmesi ve insan onayı olmadan çalışan otonom ölümcül silahlar gibi son derece hassas konuların aceleye getirildiğini vurguladı.Kalinowski, bu hayati meselelerin hak ettikleri derinlikte tartışılmadığını ve alınan kararların her şeyden önce çok ciddi bir yönetişim sorunu teşkil ettiğini belirtti. Yapay zeka teknolojilerinin askeri alanda kullanımı her zaman tartışmalı bir konu olmuşken, sınırları net çizilmeyen bu tarz anlaşmaların gelecekte büyük etik sorunlara yol açabileceği açıkça görülüyor.Yaşanan bu yüksek profilli istifanın ardından OpenAI yönetimi Kalinowski tarafından alınan ayrılık kararını doğruladı. Kurum, insanların bu tür hassas konularda güçlü görüşlere sahip olmasını anlayışla karşıladıklarını ve ilgili tüm taraflarla diyalog halinde kalmaya devam edeceklerini açıkladı.Yapılan resmi açıklamada, iç gözetim ve otonom silahlar konusunda çok net kırmızı çizgileri olduğu vurgulandı. OpenAI yetkilileri, Pentagon ile yaptıkları anlaşmanın yapay zekanın ulusal güvenlik amacıyla sorumlu bir şekilde kullanılması için uygulanabilir bir yol yarattığını savundu ve Kalinowski tarafından gündeme getirilen sorunları kesinlikle desteklemediklerini belirtti.Bu dikkat çekici istifa, rakip yapay zeka geliştiricisi Anthropic ekibinin kitle gözetimi ve tam otonom silahlar etrafındaki güvenlik kısıtlamalarını kaldırmayı kesin bir dille reddetmesinin hemen ardından geldi.Sektördeki bu etik bölünme, teknoloji devlerinin askeri projelerdeki rolünü yeniden tartışmaya açtı. Gelen yoğun tepkiler ve artan kriz üzerine OpenAI CEO görevini yürüten Sam Altman geri adım atmak zorunda kaldı. Altman, Savunma Bakanlığı ile yapılan tartışmalı anlaşmayı, Amerikalılar üzerinde casusluk yapılmasını kesin olarak yasaklayacak şekilde yeniden düzenleyeceğini kamuoyuna duyurdu. Bu gelişmeler, yapay zeka dünyasında etik değerler ile devasa askeri sözleşmeler arasındaki ince çizginin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.