Yürek Dağlayan Minik İranlı! İsrail Sivilleri Hedef Almıştı...

ABD ve İsrail, 28 Şubat'tan bu yana İran'ı hedef gözetmeksizin vuruyor. Saldırılar sırasında okullar, hastaneler, çocuk parkları vuruldu. Saldırılarda 5 bin 535'i konut 6 bin 668 sivil noktanın hedef alındı. Sivil can kaybı 1332'ye ulaştı. Katledilenlerden biri de 2 yaşındaki Zeynep Sahebi'ydi.Başkent Tahran'da Zeynep bebek için yapılan cenaze töreninde acı boğazlara düğüm oldu. Zeynep bebeğin fotoğrafıyla ağıtlar yakıldı. Yakınları kefene sarılmış minik kızın cansız bedenine son kez dokunurken tabutun üstüne konulan oyuncak bebeği görenler de gözyaşlarına boğuldu.Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna yönelik gerçekleştirdiği gizli hava indirme harekâtı Hizbullah'ın pususuna takıldı. Hizbullah, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti kırsalında helikopterlerle bir hava indirme girişimine karşı Nebi Şit beldesi yakınlarında çatışma yaşandığını ve indirme girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.Yaşanan çatışmalar sonrası İsrail ordusunun birlikleri bölgeden güçlükle çekilebildi. Çatışma sırasında çevre köylerdeki sivillerin de Lübnan güçlerine ateş desteği verdiği öğrenildi. Lübnan'da bugüne kadar 294 kişi öldürüldü.İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde hedef alınan ilkokulda onlarca masum çocuk yaşamını yitirdi. O katledilen masumlardan biri de İranlı Mikaeil Mirdoraghi'ydi. Üçüncü sınıf öğrencisi Mikael'in annesine veda ettiği son fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle geçiş yapamayan gemilere ABD donanmasının eşlik edebileceğini söylemesinin ardından İran'dan gözdağı gibi yanıt geldi: 'Hürmüz'ü sadece İsrail ve ABD'ye kapattık. ABD güçlerini buraya geldiklerinde ne olacağını görmeleri için bekliyoruz.'İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında bin 41 ticari birim, 14 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay'a bağlı 13 merkezin hedef alındığını bildirdi. Saldırılar sırasında çok sayıda yardım ve kurtarma aracı hasar gördü, Kızılay çalışanları yaralandı. Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'nda 165 öğrenci öldü. Azadi spor kompleksi vuruldu, 18 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Tahran'daki Gandi Hastanesi vuruldu. Hastanenin tüp bebek merkezi ağır hasar aldı. Tahran'daki Narmak Lisesi ve Anaokulu bombalandı. Aynı bölgedeki bir çocuk parkı da bombalandı.İran'ın resmi haber ajansı IRNA, gece boyunca İsrail'i füzelerle vurduklarını duyurdu. IRNA'da yer alan haberde, 'İran füzelerinin saldırısı altında Tel Aviv'deki son durum. İsrail savunma sistemi İran füzelerine karşı koyamıyor' ifadeleri yer aldı.ABD ve İsrail'in İran saldırısına karşı protestolar Avrupa şehirlerine de yayılmaya başladı. Dün Fransa'nın başkenti Paris'te binler, İran'da sivillerin katledilmesine ses yükseltti.