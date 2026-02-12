CHP'li Belediye Yine Sınıfta Kaldı! Caddeler Suyla Doldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından beklenen sağanak, sabah erken saatlerde etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran ve zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle kent genelinde su birikintileri oluştu.Birçok noktada yollar adeta göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Yağışın en yoğun hissedildiği bölgelerden biri Gaziemir'deki Akçay Caddesi oldu. Özellikle Optimum AVM çevresinde, hem su birikintileri hem de düşen görüş mesafesi nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.Zaten yoğun olan araç trafiği, sağanakla birlikte tamamen kilitlendi. Sürücüler uzun süre araçlarında beklemek zorunda kalırken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalar da zor anlar yaşadı.Gaziemir'in Sarnıç Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarının henüz tamamlanmamış olması, yağışın etkisini artırdı. Sokaklar kısa sürede suyla dolarken, bazı araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte zorlandı.Narlıdere ilçesinde de benzer görüntüler yaşandı. Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde trafik yavaşladı.Yağışın etkisini sürdürdüğü kentte belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve su tahliyesini sağlamak için çalışma başlattı. Trafik polisleri ise ana arterlerde akışı düzenlemek amacıyla yoğun mesai harcıyor.Meteoroloji yetkilileri, sağanağın gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.