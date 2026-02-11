Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daveti Üzere Yola Çıktılar!

İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın kılık kıyafeti üzerinden hedef aldığı Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e, devletin zirvesinden destek geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıyafeti üzerinden yapılan eleştirilerle gündeme gelen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i telefonla aradı.Görüşmede Güneş'e destek mesajı veren Erdoğan, çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na davet etti.Erdoğan görüşmede, şu ifadeleri kullandı:Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. ‘Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın' diyorlar. Darbe anayasasından kurtarmak için biz zaten çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağızCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ayrıca MYK toplantısında bulunduğunu belirterek parti yönetiminin selamlarını ilettiği öğrenildi.Erdoğan'ın daveti üzerine Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Eskişehir'den gelen 100 beyaz tülbentli kadınla birlikte TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Kadınların Meclis'e gelişi dikkat çekti.Öte yandan, Zeynep Güneş'i sosyal medya üzerinden hedef alan ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanan İyi Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz hakkında, parti disiplin süreci tamamlandı.Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Korkmaz, İyi Parti Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Cumhuriyetimizin büyük bir kazanımı olarak seçilmiş Mihalgazi Belediye Başkanı hanımefendiye karşı kabul edilemeyecek bir terbiyesizlik yapılmıştır. Bu kişi derhal ve tereddütsüz şekilde ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş ve partiden atılmıştır.