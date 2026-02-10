Sigara İçme Yasakları Genişliyor! Açık Alanlar Da Artık Dumansız Olacak

AK Parti'nin ve hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı sigara yasaklarına ilişkin hazırlıklar sürüyor. Kapalı alanlarda uygulanan sigara yasağının ardından Türkiye'de tütünle mücadelede ikinci faz için düğmeye basıldı. Edinilen bilgilere göre başta AB olmak üzere dünyadaki sigara yasağı modellerini mercek altına alındı. Üzerinde çalışılan yeni yasal düzenlemenin, kamusal alanlarda sigara kullanımını daha da sınırlandıracak, dumansız yaşam alanlarını genişletecek.Bu kapsamda, özellikle çocukların bulunduğu açık alanlar, parklar, plajlar, yürüyüş yolları, bina girişleri, otobüs durakları, restoranların açık bölümleri, kafe terasları gibi yoğun kullanılan açık alanların da kısıtlama kapsamına alınabileceği belirtiliyor. Sadece klasik sigaranın değil, yeni nesil ürünlerin de (elektronik sigara,) açık alanlarda içilmesinin kısıtlanacağı kaydediliyor. Taslak çalışmada yarı açık mekânların yeniden tanımlanması, pasif içiciliği azaltacak mesafe kuralları ve tütün ürünlerinin kamusal görünürlüğünü sınırlayacak uygulamalar dikkat çekiyor.Örneğin Fransa'da sigara yasağı, çocuk odaklı koruma modeli üzerinde işliyor. Bu çerçevede, plajlar, parklar, okul çevreleri ve spor alanları gibi çocukların yoğun olduğu açık alanlarda sigara yasaklandı. İhlallerde 135 Euro'ya (6.984 TL) kadar ceza uygulanabiliyor. Fransa'da hâlihazırda kapalı kamusal alanlarda sigara yasağı bulunuyor.24 Şubat 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile elektronik sigara ve benzeri elektronik ürünlerin ithalatı ticari amaçla yasaklanmıştı. Bu nedenle Türkiye'de ticari amaçla satış ve pazarlama faaliyeti resmen yapılamıyor. Tüketiciler 10 adet tek kullanımlık elektronik sigarayı sınırları aşmamak kaydıyla kendi kullanımı için ülkeye getirebiliyor.Bir süredir kapalı alanlar için devam eden sigara içme yasağının açık alanları da içine almasıyla sigara günlük hayatta daha az görünür olacak. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde yasağın kapsamı genişleyecek, böylelikle pasif içicilik de en az seviyeye inecek. Açık alanlarda sigara dumanından etkilenmeyecek.Sigara paketlemesinde de değişiklikler yapılması gündemde. Sigara paketlerinin albenisinin ortadan kaldırılması ve nötr bir paketleme yöntemine gidilmesi bekleniyor. Ayrıca yüksek fiyat artışları üzerinde de çalışılıyor. Sigara satın alma yaşını yükseltmesin ve belli bir tarihten sonra doğanlara sigara satışının tamamen yasaklanması düzenleme kapsamına alınabilir.