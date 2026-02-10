Kurtlar Vadisi Dizisinin Oyuncusu Hayatını Kaybetti!
Fenomen yapımlardan 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Cerrahpaşalıların Ablası rolüyle ünlenen Şıvga Gerez, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Şıvga Gerez'den hayatını kaybetti.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şıvga Gerez, 2025 yılında kanser olduğunu duyurmuş, saçlarını kazıtıp son halini paylaşmıştı.
56 YAŞINDAYDI
“Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah.” diyen Şıvga Gerez, Nefes'in iddiasına göre hayatını kaybetti.
56 yaşındaki Şıvga Gerez, Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı olarak yayınlara çıkıyordu. Gerez, İbo Show'da oryantal olarak tanınmıştı.
