Kurtlar Vadisi Dizisinin Oyuncusu Hayatını Kaybetti!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şıvga Gerez, 2025 yılında kanser olduğunu duyurmuş, saçlarını kazıtıp son halini paylaşmıştı.“Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah.” diyen Şıvga Gerez, Nefes'in iddiasına göre hayatını kaybetti.56 yaşındaki Şıvga Gerez, Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı olarak yayınlara çıkıyordu. Gerez, İbo Show'da oryantal olarak tanınmıştı.