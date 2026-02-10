Hakan Fidan Sinyali Verdi! Suriye Temizlendi Sırada Irak Var

Terörsüz Türkiye için hem masada hem de sahada hükümet tarafından çözüm odaklı hızlı adımlar atılmaya devam ediyor.Türkiye'nin güvenliği için terör örgütü PKK'nın sahada kökünden kurutulması için yapılan çalışmaların ilki Suriye'de başladı.Bu süreçte Türkiye'nin ilk hamlesi, sınır güvenliği için Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG varlığının temizlenmesi oldu.Peş peşe gelen Türkiye'nin askeri operasyonları sonrası Rusya ve ABD'nin talebiyle sorunun masada çözülmesi istenildi.Ancak bu konuda mutabakat olmasına rağmen Türkiye'nin PKK/YPG ile mücadelesine karşılık gelen bir adım atılmadı.Siyasi çabaların sonuç vermemesi sonucu Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplar, Esad rejimi ile YPG'ye askeri harekat başlattı.Bu askeri harekatlar, birkaç gün içinde yaklaşık 4 yıldır taşların çok fazla yerinden oynamadığı Suriye'de aktörler arası güç dengesini değiştirdi.En nihayetinde Suriye krizi, siyasi çözüm sürecine hazırlandı.Devam eden süreç ise Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesi açısından da birkaç farklı boyutta etkiler yaratacak bir gelişme oldu ve terör örgütü PKK/YPG Suriye'den temizlenme süreci başladı.Yaşanan son gelişmeler sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk ekranlarında konuyla ilgili Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.Terör örgütünün Suriye ayağı sürecinden sonra sıra Irak'taki PKK varlığının yok edileceğini belirten Hakan Fidan, 'Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur.' ifadelerini kullandı.Ahmet Hakan'ın 'Irak'taki PKK varlığı da büyük bir mesele haline gelecek mi diyorsunuz?' sorusuna ise Bakan Fidan, 'Evet. Türkiye'de işgal edebildiği hiçbir alan yok. Ama Irak'ta buna mukabil çok geniş toprak parçalarını işgal ediyor. Sorun benim sorunum olmaktan ziyade senin sorunun olmuş. Sen (Irak) nasıl bir egemen devletsin ki bunun varlığına bu şekilde izin veriyorsun?' sözleriyle cevap verdi.Ahmet Hakan'ın Irak hükümeti için 'Gücü yetmiyor olabilir mi?' sorusuna ise Bakan Fidan, 'Kesinlikle yetiyor.' diyerek cevap verdi.