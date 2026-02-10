  • USD: 43,55 - 43,62
Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik 10 Şubat Salı gününde de devam ediyor. İnişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları haftayı yükselişle açsa da 2 günlük yükselişte ivme tersine döndü.

Ekleme: 10.02.2026 - 09:41 Güncelleme: 10.02.2026 - 09:44 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın ve gümüş günü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Şubat 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ:7.053,67 TL
SATIŞ: 7.054,71 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.923,00 TL
SATIŞ: 12.088,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 48.404,00 TL
SATIŞ: 49.144,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 23.847,00 TL
SATIŞ: 24.169,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 6.654,55 TL
SATIŞ: 6.987,93 TL