Apple O Süreci Değiştirdi!

Apple, çevrimiçi mağazasındaki Mac satın alma sürecinde sessiz ama köklü bir değişikliğe gitti. Şirket, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio ve Mac Pro modellerini içeren tüm bilgisayar serisi için sipariş arayüzünü tamamen yeniledi.Eskiden kullanıcılar, belirli işlemci, RAM ve depolama seçeneklerine sahip önceden yapılandırılmış standart modellerden birini seçerek işe başlardı. Ancak yeni sistemde bu hazır şablonlar kaldırıldı ve yerine tamamen sıfırdan özellik seçimine dayalı bir yapı getirildi. Bu yeni süreç, bir iPad veya iPhone sipariş etme deneyimine oldukça benziyor.Kullanıcılar tarafından fark edilen bu değişiklikle birlikte, artık “Satın Al” butonuna tıklandığında doğrudan yapılandırma ekranına yönlendiriliyorsunuz. Örneğin bir MacBook Pro satın almak istediğinizde, süreç ekran boyutu (14 inç veya 16 inç) ve renk seçimiyle başlıyor.Ardından, nano-texture ekran kaplaması isteyip istemediğinize karar veriyor ve seçtiğiniz boyuta uygun M-serisi çip ve çekirdek sayısı seçeneklerini belirliyorsunuz. Son adımlarda ise bellek (RAM) miktarını, SSD depolama alanını, güç adaptörünü ve klavye dilini seçerek siparişinizi tamamlıyorsunuz.Bu değişiklik, kullanıcıların farklı konfigürasyonlar arasındaki fiyat farklarını doğrudan kıyaslamasını biraz daha zorlaştırsa da, Apple ekosistemindeki satın alma deneyimini tek bir standartta birleştiriyor. Ayrıca bu hamlenin, merakla beklenen M5 Pro ve M5 Max işlemcili yeni modellerin piyasaya sürülmesi öncesinde bir hazırlık olabileceği de konuşuluyor. Henüz bu yeni işlemciler seçenekler arasında yer almasa da, Apple Store altypısının bu güncellemeye şimdiden hazırlandığı düşünülüyor.