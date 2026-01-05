  • USD: 42,88 - 42,96
  • EURO: 50,29 - 50,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TEM'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyerlere ok gibi saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekleme: 5.01.2026 - 10:53 Güncelleme: 5.01.2026 - 10:56 / Editör: Fehmi Öztürk
TEM'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandıKaza, TEM Otoyolu Düzce geçişi Üçköprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Yüner idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

TEM'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Savrulan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Bariyerin motor kısmından girip arka kapıdan çıktığı feci kazada, araç adeta hurdaya döndü.

TEM'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç sürücüsü Doğan Yüner ile yolcu İsmet Gülyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TEM'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Yüner ve Gülyar'ın cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

TEM'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.