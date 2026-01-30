Tüm Mal Varlığına El Konuldu! Yasa Dışı Bahis Baronu Veysel Şahin Hakkında Çarpıcı Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Veysel Şahin’e ağır darbe indirildi. Yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sağladığı tespit edilen Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konulduğu belirtildi. 460 milyon euro'luk kripto varlık hesabı dondurulan Şahin'in mal varlığının Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Veysel Şahin'in yasadışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sağladığı tespit edildi. Şahin'in 460 milyon Euro'luk kripto varlık hesabı donduruldu, mal varlıklarına da el konuldu.7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ile 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, MASAK analizleri doğrultusunda şüphelinin yasadışı faaliyetler sonucu haksız kazanç elde ettiği belirlendi.Bu kapsamda, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla; şüpheliye ait taşınır ve taşınmaz mallara, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para borsalarındaki varlıklara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen el koyma kararı alındı. El koyma işlemleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından da onaylandı.Yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli Veysel Şahin'e ait global şirketler nezdinde bulunan yaklaşık 460 milyon Euro değerindeki kripto varlıkların, ilgili global şirket tarafından dondurulduğu, söz konusu varlıkların Türkiye'ye iade sürecinin devam ettiği öğrenildi.