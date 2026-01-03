Kaynar suyla işkence etmişti! Cani abinin cezası belli oldu

Olay, Manisa'da meydana geldi. İddiaya göre, bir müddet dışarıda vakit geçirdikten sonra eve dönen S.A. (16), ağabeyi M.A.İ.A. tarafından darbedildi. Ağabeyin, kız kardeşinin üzerine kaynar su döktüğü, saçından tutarak şiddet uyguladığı ve ayaklarını öptürdüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.Görüntülerin yayılması üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonla M.A.İ.A. evinde yakalanırken, gözaltı öncesinde tişörtünü yaktığı ve kendine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.İ.A. tutuklandı. Olayla bağlantılı olarak baba G.A. da gözaltına alındı.Şiddet mağduru S.A., Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Soruşturmanın ardından baba G.A. hakkında 'kadına ve kardeşe karşı silahla basit yaralamaya yardım', ağabey M.A.İ.A. hakkında ise 'kötü muamele', 'silahla tehdit' ve 'kardeşe karşı silahla yaralama' suçlarından iddianame düzenlendi.Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada baba G.A., olay günü hastanede tedavi gördüğünü belirterek suçlamaları reddetti. Sanık M.A.İ.A. ise suyun kaynar olmadığını savunarak, 'Sadece tokat attım. Su ılıktı, çaydanlığa vurunca yüzüne geldi' dedi. Duruşmada mağdur S.A. ve annesi, sanıklardan şikayetçi olmadıklarını beyan etti.Mahkeme, M.A.İ.A.'yı 'kasten yaralama' suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Suçun sıcak su ve çaydanlıkla, yani silah sayılan araçlarla ve kardeşe karşı işlenmesi nedeniyle ceza 1 yıl 9 aya çıkarıldı. Olayda ilk haksız hareketin kimden geldiğinin netleşmemesi nedeniyle ceza 1 yıl 3 ay hapis olarak yeniden belirlendi.Sanık ayrıca 'kadına karşı tehdit' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası aldı. 'Kötü muamele' suçundan ise beraat etti. Baba G.A. hakkında da tüm suçlamalardan beraat kararı verildi.