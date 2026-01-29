Resmi Gazete'de Yayımlandı! En Düşük Emekli Maaşını Artıran Düzenleme Yürürlükte

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı normalde yüzde 12,19 zamla 18 bin 939 TL olacaktı, yüzde 18,48 zamla 20 bin TL'ye çıkarıldı.SSK ve Bağ-Kur emeklileri için düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Düzenlemeden faydalanacak yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin beklediği haber geldi.En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükselmesiyle oluşan 3 bin 119 TL maaş farkı, ocak ayı maaşlarının önceden ödenmesinden dolayı ek olarak yatırılacak.Ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrı açıklanacak.3 bin 119 TL'lik farkın, SGK tarafından duyurulacak ek takvimle ödenmesi bekleniyor.Kök maaşı 17 bin 827 TL'nin altında olan ve zamla 20 bin TL'ye ulaşamayan emekliler, düzenlemeden yararlanacak.En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkmasını içeren bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören düzenlemeleri içeren Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, trafik zabıtasına paylaşımlı elektrikli scooter işletmeciliği yapan firmaları denetleme ve aykırılıklara ilişkin idari para cezası tutanağı düzenleme yetkisi verildi.5510 sayılı Kanun'a eklenen geçici 112'nci maddeyle özel sektör işverenlerine 2026 yılı için sigorta primi desteği sağlanacak.Belirlenen şartları taşıyan sigortalılar için günlük 42,33 lira tutarında destek verilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Usulsüz bildirim, muvazaa veya kayıt dışı istihdam tespiti halinde destek gecikme cezası ve zammıyla geri alınacak.Türkiye Varlık Fonu ve bünyesindeki şirketlerin hukuki statüsüne ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Fon ve hâkim hissedar olduğu şirketlerin özel hukuk hükümlerine tabi olduğu vurgulanırken, kamu idarelerine uygulanan bazı idari ve mali kısıtlamalara tabi tutulamayacakları hükme bağlandı.Kanunla ayrıca, RTÜK mevzuatında yayın kuruluşlarına ilişkin bir ibare değiştirildi, İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda 'Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi' ibaresi 'yönetici şirket' olarak güncellendi, 375 sayılı KHK'de Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılarının yanı sıra Siber Güvenlik Başkan Yardımcılarına da ödeme kapsamı getirildi. Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.