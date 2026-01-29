Bakanlık Devreye Girdi! Sağlık Riski Taşıyan Bir Oyuncak Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yetkili kurumlarca güvensiz olduğu belirlenen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden duyurmaya devam ediyor.Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda Ticaret Bakanlığı, bir oyuncak-aksesuar ürününün kullanım açısından risk taşıdığını belirledi.Söz konusu ürün için satış yasağı getirilirken, aynı zamanda piyasadan toplatılmasına da karar alındı.Satışı durdurulan ve geri çağrılmasına karar verilen ürünün, 'Pelüş Oyuncaklar' kategorisinde bulunduğu belirlendi.Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık adıyla satılan ürünün güvensiz bulunma gerekçesi, Oyuncak Güvenliği Mekanik ve Fiziksel Özellikler kapsamında değerlendirildi. Açıklamada; Madde 5.1B (küçük parçalar, keskin uçlar ve keskin kenarlar) ile Madde 5.8 (şekil ve boyut) kriterleri yönünden 'kalır' sonucu aldığı belirtildi.