Bakan Fidan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Görüşmede terör örgütü SDG'nin Suriye'deki entegraryonun en önemli gündem maddesi olarak masaya geldiği değerlendiriliyor.
Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
