Sel Ve Hortum Felaketi! Dereler Taştı...

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Antalya için yaptığı 'sarı kod'lu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.Uyarıda, yağışların çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, metrekareye 51 ile 75 kilogram, yer yer 100 kilograma kadar yağış düşebileceği, rüzgâr hızının ise saatte 80 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtilmişti.Fırtına nedeniyle Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinin konteyner sundurması, park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta hasar meydana geldi.Yakın bölgede bulunan Sarısu Mahallesi'nde bazı araçlar su birikintileri nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşlar suyla kaplanan yollardan geçmekte zorlanırken, motokuryeler ulaşımda güçlük yaşadı.Konyaaltı Belediyesi, Boğaçay Deresi'nde taşma riskine karşı Hurma Köprüsü'nü geçici olarak trafiğe kapattı. Bölgede ekiplerin önlem aldığı öğrenildi.Sarısu Mahallesi'nde işletmesi bulunan Gürsal Görmez, yaşananlara tepki göstererek, 'Sarısu Mahallesi 15 yıldır bu halde. Burada ticaret yapmaya çalışıyoruz ama insanlar mağdur.Çok kötü bir sel ile karşı karşıyayız. Yukarıdan mı tıkandı, yoksa Sarısu tarafında Kadınlar Plajı olarak bilinen bölgede mi tıkanma oldu bilmiyoruz. Yıllardır önlem alınamıyor. Biz de dükkanımızı su basmasın diye nöbet tutuyoruz' dedi.Döşemealtı ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili olurken, Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde hortum meydana geldi. Finike'de sahilden gelen hortum, sahil yolundaki yönlendirme levhalarını devirdikten sonra Yeni Elmalı Yolu güzergâhına ilerledi.Yeni Elmalı Yolu üzerindeki Saklısu Mahallesi'nde seralara zarar veren hortum, çevredeki apartmanlarda da hasara yol açtı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle bazı binaların balkon korkulukları ile balkonlarda bulunan eşyalar zarar gördü.Bir dairenin ağır hasar aldığı, aynı binadaki güneş panellerinin devrildiği öğrenildi. Park halindeki bazı araçlarda da hasar oluştu.Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde denizden gelen hortum, Yalı mevkisinde başlayarak Yenice mevkisine doğru ilerledi. Hortum, seralara, enerji nakil hatlarına ve evlerin çatılarına kurulu güneş enerjisi sistemlerine zarar verdi.Enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç, 'Fırtına ve sağanak yağışla birlikte hortum oluştu. Bir anda gelip geçen hortum geçtiği yerlerde zarara neden oldu. Seralarımız büyük zarar gördü. Sabah olunca hasarın boyutu daha net ortaya çıkacak' dedi. Kısa sürede etkili olan fırtına, dolu ve hortum mahallelerde paniğe neden olurken, olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.